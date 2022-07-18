Бушманов мог возглавить «Спартак»

Российский специалист Евгений Бушманов поведал о том, что мог занять пост главного тренера «красно-белых».

«Понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. В списке Каттани из 8-10 тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером - не могу сказать», - передает слова тренера «Чемпионат».

Напомним, что ранее Бушманов возглавлял вторую команду «красно-белых».

По завершении прошлого сезона с поста главного тренера «Спартака» был уволен итальянец Паоло Ваноли. Вместо него «народную команду» будет тренировать испанец Гильермо Абаскаль.

В стартовом туре нового сезона спартаковцы разошлись миром с грозненским «Ахматом» (1:1).