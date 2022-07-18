Нобоа выбрал между Дзюбой и Кокориным

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа поделился мнением о возможном усилении атакующей линии «Сочи». Легионеру предложили выбрать из Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.

«Два разных футболиста. Я играл и с Кокориным, и с Дзюбой. Может быть, Кокорин. Наверное, взял бы его», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

Кокорин в настоящий момент является игроком «Фиорентины». Что касается Дзюбы, то 33-летний голеадор находится в статусе свободного агента после завершения контракта с петербургским «Зенитом».

«Сочи» - серебряный призер минувшего розыгрыша Премьер-лиги. В стартовом туре нового сезона чемпионата России южане на выезде переиграли московское «Торпедо» (3:1).