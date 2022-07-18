Добровинский - о продаже «Спартака»: «Может, Зарема купит»

Адвокат Александр Добровинский, который состоит в дружеских отношениях с Заремой Салиховой, женой владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об информации о возможной продаже «народной команды».

«Надо найти сумасшедшего. Новый владелец это псих, который купит себе головную боль., Зарема купит», - передает слова Добровинского «Спорт-экспресс».

Напомним, что Федун является владельцем московского клуба с 2004 года.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» финишировал на десятом месте. Новый розыгрыш Премьер-лиги команда начала матчем против грозненского «Ахмата». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.