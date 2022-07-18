Разбор перехода Левандовски в «Барселону»: Ответы на главные вопросы

«Барселона» подтвердила, что достигла договорённости с «Баварией» о трансфере Роберта Левандовски, и теперь поляку осталось лишь пройти медосмотр. Иностранная пресса разобрала этот переход и ответила на главные вопросы.

«Барселона» подтвердила соглашение о подписании Роберта Левандовски из «Баварии», так что строительство Хави на «Камп Ноу» продолжается полным ходом. Подтверждение сделки стало завершением саги, которая началась ещё до окончания сезона 2021/22 и закончилась тем, что спустя год после ухода Лионеля Месси «Барселона» вновь получила в своё распоряжение топ-звезду современного футбола.

Сколько «Барселона» заплатила за Левандовски?

«Барселона» заплатит за Левандовски 45 млн евро, а ещё 5 млн евро может быть выплачено в качестве дополнительных бонусов в случае выполнения определённых условий. Заявление клуба гласило: «Барселона» и «Бавария» достигли принципиального соглашения о трансфере Роберта Левандовски, которое зависит от прохождения игроком медицинского обследования и подписания контракта».

Каковы детали контракта Левандовски с «Барселоной»?

Ожидается, что Левандовски подпишет первоначальный трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на год, что означает, что он может остаться на «Камп Ноу» до конца сезона 2025/26. При этом сообщается, что в соглашении также будет опция разрыва по истечении двух сезонов. Учитывая, что поляку в августе исполняется 34 года, такой пункт выглядит для каталонцев хорошей перестраховкой.

Как «Барселона» может позволить себе Левандовски?

Финансовые проблемы «Барселоны» были хорошо задокументированы этим летом, что привело к поднятию бровей по поводу прихода Левандовски и других новых подписаний каталонцев.

Президент «блауграны» Жоан Лапорта получил разрешение на продажу активов клуба от совета директоров в июне прошлого года, так как они искали инвестиционные фонды, способные обеспечить финансирование, чтобы в краткосрочной перспективе можно было вести нормальную деятельность. Каталонцы успешно продали первый пакет финансовых активов, после чего 30 июня 2022 года заключили сделку с инвестиционной группой Sixth Street на 207,5 млн евро. Клуб продал американской компании 10 % своих телевизионных прав на Ла Лигу, что позволило получить прибыль в конце 2021/22 финансового года и сделать при этом гигантский шаг к решению своих денежных проблем.

Сейчас разрабатывается второй экономический рычаг для привлечения средств, чтобы «Барса» больше не превышала лимит зарплат в Ла Лиге: ещё 15% телевизионных прав будут проданы в обмен на дополнительные 300 млн евро (254 млн фунтов стерлингов/300 млн долларов). Кроме того, «блауграна» продаст 49,9% акций компании Barca Licensing and Merchandising, что позволит им получить общий доход за лето более 600 млн евро и зарегистрировать новых игроков на сезон 2022/23.

Почему Левандовски покинул «Баварию»?

Ещё в мае Левандовски выразил желание покинуть «Баварию», а не доигрывать последний год своего контракта на «Альянц Арене». Хотя мюнхенцы изначально были недовольны публичным заявлением игрока, теперь они окончательно решили позволить ему уйти.

Левандовски решил покинуть «Баварию», так как был недоволен отношением к нему со стороны клуба. Мюнхенцы не скрывали, что пытались подписать Эрлинга Холанна этим летом, хотя у поляка ещё действовал контракт. При этом «Бавария» не спешила обсуждать продление самого договора с Левандовски. Кроме того, по слухам, у форварда не сложились отношения с наставником команды Юлианом Нагельсманном.

В субботу в разговоре с Bild генеральный директор «Баварии» Оливер Кан сказал: «В конце концов, «Барселона» предложила такую сумму, что его продажа имела для нас абсолютный смысл. Мы также недавно добились большого успеха на трансферном рынке и подписали Садио Мане, игрока абсолютно мирового класса». Несмотря на то, что Мане, по сути, является игроком фланга, ему вполне может быть доверена роль в центре атаки, если «Бавария» не подпишет прямую замену Левандовски.

Как «Барселона» будет играть с Левандовски?

Тридцатитрёхлетний нападающий сборной Польши почти наверняка будет регулярно выходить на поле в составе «Барселоны», но ему придётся выдержать конкуренцию со стороны Пьера-Эмерика Обамеянга, который перешёл в клуб в январе 2022 года и во второй половине прошлого сезона регулярно выходил в составе команды Хави на месте «девятки». Мемфис Депай также всё ещё в клубе, хотя остаётся вероятность, что он может быть продан до конца трансферного окна.

Левандовски также не будет испытывать недостатка в креативных игроках вокруг себя: подписание Рафиньи из «Лидса» и решение заключить новый контракт с Усманом Дембеле означает, что они будут бороться с Ансу Фати и Ферраном Торресом за места в стартовом составе. Кстати, Обамеянг тоже может действовать слева в атаке (вспомним такой успешный период габонца в «Арсенале»).

Кого ещё подпишет «Барселона» этим летом?

Барселона уже подписала Рафинью, Андреаса Кристенсена и Франка Кесси, а также Левандовски, но ещё не все планы реализованы. Дуэт защитников «Челси» – Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо – входит в список летних желаний Хави, а полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва также является целью, хотя его стоимость может оказаться слишком большой для каталонцев.

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Также обсуждалось усиление центрального защитника, причём Жюль Каунде из «Севильи» рассматривается как приоритетный вариант после того, как Калиду Кулибали перешёл в «Челси».

Основано на материале goal.com

Роман Андреев