Дмитрий Черышев может начать тренировать в Андорре

Известный российский специалист Дмитрий Черышев может продолжить свою карьеру в Европе, об этом рапортует телеканал «Матч ТВ».

Согласно сообщениям источника, у 53-летнего футбольного тренера есть вариант работы в чемпионате Андорры. Черышев договорился с агентом Дэном Мильштейном, который в данный момент занимается покупкой неназванного футбольного клуба из Андорры. Известно, что речь идет о коллективе, стабильно выступающем в еврокубках.

Напомним, что Дмитрий Черышев находится без работы с осени 2019 года. Последним его клубом был «Нижний Новгород».