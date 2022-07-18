Макарчук рассказал, звал ли его Федотов в ЦСКА

Защитник «Сочи» Артём Макарчук рассказал о том, звал ли его бывший тренер Владимир Федотов в московский ЦСКА. Напомним, что российский специалист возглавил «армейцев» летом на правах свободного агента.

«Зачем говорить о том, чего не было? Ко мне никто не обращался», – цитирует футболиста издание Sport 24.

Напомним, что Федотов также мог оказаться в московском «Спартаке», о чём недавно подтвердил генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков. Тем не менее, руководство московского клуба решило назначить на вакантную должность Гильермо Абаскаля.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА под руководством Владимира Федотова добыл домашнюю победу 2:0 над «Уралом».