«Краснодар» узнал сроки восстановления Кайо

Стало известно, на какой период времени выбыл защитник «Краснодара» Кайо. Как информируют журналисты телеканала «Матч ТВ», на полное восстановление бразильскому футболисту понадобится порядка пяти недель.

Напомним, что игрок получил повреждение по ходу контрольного поединка против «Ростова», состоявшегося 10 июля.

В прошлом сезоне чемпионата России 26-легионер принял участие в 16 поединках, в которых не отметился результативными действиями.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «быки» потеряли очки, не сумев на домашнем стадионе переиграть воронежский «Факел» (2:2).