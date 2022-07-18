«Зенит» не хочет отпускать Вендела

Трансфер бразильского полузащитника «Зенита» Вендела во «Фламенго» может не состояться. Об этом в разговоре с корреспондентом Sport24 сообщил источник, хорошо знакомый с ситуацией.

По его словам, никакого прогресса в переговорах нет. Боссы бразильского клуба сомневаются, что переход Вендела состоится. Как заявил источник, руководство «Зенита» всячески противится трансферу игрока.

Напомним, что бразильский легионер пополнил ряды «сине-бело-голубых» осенью 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 поединках за российский коллектив, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.