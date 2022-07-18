Ахметов высказался о трансфере в «Краснодар»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов высказался насчет своего трансфера в «Краснодар».

«Что думаю о переходе в «Краснодар»? Счастлив, что я здесь. Обыграем ли «Спартак»? Конечно», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что 24-летний атакующий полузащитник присоединился к краснодарскому клубу этим летом на правах свободного агента. Ильзат заключил с «быками» двухлетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне Ахметов выступал за ЦСКА. Полузащитник принял участие в 20 поединках чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.