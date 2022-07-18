Борис Игнатьев оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ

Экс-наставник московского «Торпедо», а ныне футбольный эксперт Борис Игнатьев высказался относительно перспектив команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Может быть, «Торпедо» будет бороться за выживание. Но думаю, что у них больше шансов остаться в РПЛ, чем у других клубов, которые только вышли в элиту», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что «автозаводцы» с поражения стартовали с сезоне-2022/2023 российской Премьер-лиги. «Торпедо» потерпело поражение от «Сочи» со счетом 1:3.

Во втором туре команда встретится с московским «Динамо». Поединок состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 24 июля.