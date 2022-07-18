Новички «Зенита» Иван и Мантуан вылетели в Санкт-Петербург

Голкипер Иван и хавбек Густаво Мантуан отправились в Санкт-Петербург, где присоединятся к местному «Зениту». Об этом проинформировал в социальных сетях инсайдер Родриго Вессони.

В своих соцсетях журналист опубликовал фотографию, на которой бразильские футболисты позируют на фоне самолета перед вылетом в Россию.

Напомним, что Густаво и Иван переходят в «Зенит» из «Коринтианса». В обратном направлении последует нападающий «сине-бело-голубых» Юри Алберто, который пожелал вернуться на родину.

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России. В стартовом туре нового розыгрыша турнира подопечные Сергея Семака допустили осечку, сыграв вничью с подмосковными «Химками».