Легионер «Рубина» находится в сфере интересов клубов АПЛ, Серии А и Бундеслиги

Легионер казанского «Рубина» Оливер Абильдгор пользуется спросом на трансферном рынке. Как сообщил посредством социальной сети инсайдер Фабрицио Романо, у игрока есть сразу несколько вариантов в элитных европейских чемпионатах.

По словам источника, в подписании датского игрока заинтересованы английский «Ноттингем Форест», немецкий «Вердер» и итальянская «Сампдория». Абильдгор может воспользоваться правом о приостановке контракта и перейти в один из вышеназванных клубов.

Оливер защищает цвета казанцев с 2020 года. В составе «Рубина» он провел 62 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и пять голевых передач.