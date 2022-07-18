Аршавин: «Уход Кержакова из «Пари НН» - неспортивное решение»

Экс-форвард петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на решение руководства «Пари НН» расстаться с главным тренером команды Александром Кержаковым.

«Думаю, что он расстроен и опечален. На мой взгляд, это неспортивное решение. Хотя у меня с руководством «Пари НН» тоже нормальные отношения», - передает слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Кержаков покинул «Пари НН» по завершении минувшего сезона. Боссы клуба приняли решение не подписывать со специалистом новое трудовое соглашение.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода финишировала на 11-й позиции в турнирной таблице.