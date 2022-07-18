Полиция задержала болельщика «Рубина», которому стюарды сломали палец

Фаната казанского «Рубина», которому стюарды сломали палец, был задержан полицией, сообщает «Спорт-Экспресс»

Болельщик «рубиновых» в сопровождении сотрудников правоохранительных органов был сначала доставлен в больницу, где ему оказали помощь врачи, наложив гипс.

После этого фаната отвезли в отдел, где арестовали на сутки за нарушение порядка на стадионе. Сообщается, что написать заявление на противоправные действия стюардов ему пока не удалось.

Как объяснил болельщик, имеющий абонемент на сезон, во время игры он хотел перейти на другой сектор стадиона, поскольку перепутал трибуну, а потому обратился к стюарду.

Напомним, потасовка произошла во время игры Первой Лиги между «Рубином» и «Родиной» (2:0). По словам пострадавшего, на него накинулись стюарды и сломали ему палец. Фанату вызвали скорую помощь, поскольку бригада, имеющаяся на стадионе, не может покидать пределы футбольной арены.