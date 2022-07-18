Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полиция задержала болельщика «Рубина», которому стюарды сломали палец

18 Июля 2022 • 01:58 Комментировать

Фаната казанского «Рубина», которому стюарды сломали палец, был задержан полицией, сообщает «Спорт-Экспресс»

Болельщик «рубиновых» в сопровождении сотрудников правоохранительных органов был сначала доставлен в больницу, где ему оказали помощь врачи, наложив гипс.

После этого фаната отвезли в отдел, где арестовали на сутки за нарушение порядка на стадионе. Сообщается, что написать заявление на противоправные действия стюардов ему пока не удалось.

Как объяснил болельщик, имеющий абонемент на сезон, во время игры он хотел перейти на другой сектор стадиона, поскольку перепутал трибуну, а потому обратился к стюарду.

Напомним, потасовка произошла во время игры Первой Лиги между «Рубином» и «Родиной» (2:0). По словам пострадавшего, на него накинулись стюарды и сломали ему палец. Фанату вызвали скорую помощь, поскольку бригада, имеющаяся на стадионе, не может покидать пределы футбольной арены.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Родина Первая лига инцидент
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Краснодар 2:2 Факел
окончен Динамо Москва 1:1 Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Июля
02:19 · Россия. Первая лига
Главный тренер «Алании» назвал секрет успеха быстрого восстановления команды
01:58 · Россия. Премьер-лига
Полиция задержала болельщика «Рубина», которому стюарды сломали палец
01:02 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Хорошее начало»
01:00 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали об отношении к паспорту болельщика
00:56 · Россия. Первая лига
«Рубин» победил, Слуцкий прокомментировал успех
17 Июля
23:59 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Краснодара»: «Это провал»
23:54 · Россия. Премьер-лига
Фомин: «Быть капитаном - большая ответственность»
23:42 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Конечно, недовольны»
23:29 · Россия. Премьер-лига
Комличенко недоволен ничьей с «Динамо»
23:23 · Россия. Премьер-лига
Колыванову не понравилась игра «Динамо»
23:12 · Россия. Премьер-лига
Прохин: «Могли выиграть»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Как «Факел» не проиграл «Краснодару» - видео видео
23:03 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» с «Ростовом» делили очки - видео видео
23:00 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на вопрос о борьбе «Ростова» за медали
22:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Первый гол пропустили - детский сад»
Все новости
Рекомендуем