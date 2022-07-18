В «Динамо» рассказали об отношении к паспорту болельщика

Член совета директором столичного «Динамо» Дмитрий Гафин не стал высказывать своего мнения по поводу Fan ID (паспорта болельщика), однако представил позицию, которой придерживаются в клубе.

«Из позитивных вещей, которые мы видим касательно Fan ID: сегодняшняя трибуна D, которая является трибуной наших фанатов, была заполнена нашими болельщиками, хоть и в меньшей степени. Остальное, что касается Fan ID, наша позиция такова: закон принят», - приводит слова Гафина «Чемпионат».

Дмитрий подчеркнул, что единственный путь привлечения фанатов сейчас – улучшать путь болельщиков до трибуны «бело-голубых». «В случае возникновения вопросов у наших болельщиков, у которых будут отказы, мы готовы предоставить квалифицированную юридическую помощь», - отметил Гафин, подчеркнув, что в команде о подобных случаях ему неизвестно.