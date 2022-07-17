​Вендел и «Фламенго»: переговоры в тупике

В летнее трансферное окно «Зенит» может покинуть полузащитник Вендел. Впрочем, в переговорах между питерским клубом и бразильским «Фламенго» не происходит подвижек.

«В данный момент всё очень сложно, нет никакого прогресса и ясности. Руководство «Фламенго» сомневается, что трансфер Вендела состоится. «Зенит» абсолютно не хочет отпускать игрока», - цитирует sport24 комментарий источника, знакомого с положением дел.

24-летний Вендел защищает цвета «Зенита» с сезона 2020/2021. Бразильский полузащитник провёл за питерский клуб 57 официальных матчей. В них Вендел смог забить восемь голов и отдать такое же количество результативных передач на партнёров.

Напомним, что именно Вендел забил первый гол «Зенита» в новом чемпионате.