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​Стало известно, кто будет искать Дзюбе новую команду

17 Июля 2022 • 17:47 Комментировать

Артём Дзюба до сих пор не имеет клубной прописки. В настоящий момент 33-летний российский форвард поддерживает форму за счёт тренировок с «Рубином», но где будет играть Дзюба, остаётся загадкой.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», искать Артёму Дзюбу новую команду будет агент рулевого «Рубина» Леонида Слуцкого. Речь идёт о представителе агентства CAA Base из Лондона Кристиане Эмиле.

В августе Артёму Дзюбе исполнится 34 года. Специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают экс-нападающего питерского «Зенита» в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось о проблемах в переговорах Артёма Дзюбы с клубами из Турции из-за финансовых запросов игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Артём Дзюба
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