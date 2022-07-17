​Стало известно, кто будет искать Дзюбе новую команду

Артём Дзюба до сих пор не имеет клубной прописки. В настоящий момент 33-летний российский форвард поддерживает форму за счёт тренировок с «Рубином», но где будет играть Дзюба, остаётся загадкой.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», искать Артёму Дзюбу новую команду будет агент рулевого «Рубина» Леонида Слуцкого. Речь идёт о представителе агентства CAA Base из Лондона Кристиане Эмиле.

В августе Артёму Дзюбе исполнится 34 года. Специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают экс-нападающего питерского «Зенита» в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось о проблемах в переговорах Артёма Дзюбы с клубами из Турции из-за финансовых запросов игрока.