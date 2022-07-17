В «Торпедо» озвучили сроки восстановления Кутепова

Илья Кутепов не смог помочь «Торпедо» в стартовом матче чемпионата России против «Сочи». 28-летний защитник получил повреждение в товарищеской игре, проходившей незадолго до старта сезона. По словам рулевого «автозаводцев» Александра Бородюка, на восстановление Кутепову понадобится приблизительно месяц.

Напомним, что «Торпедо» проиграло «Сочи» с результатом 1:3. Следующим соперником команды Александра Бородюка будет «Динамо». Игра пройдёт в воскресенье, 24 июля.

Ранее Илья Кутепов выступал за «Спартак». В 114 матчах за этот клуб защитник записал на свой счёт два гола.