​Президент «Торпедо» рассказал, каких соперников команда примет в «Лужниках»

Денис Маслов, занимающий должность президента «Торпедо», рассказал, какие матчи клуб планирует провести в «Лужниках».

«Мы там проведём большие матчи с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо» и «Локомотивом», - рассказал Маслов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В воскресенье «Торпедо» проводил матч первого тура Российской премьер-лиги против «Сочи». Игра проходила на «Арене Химки» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Напомним, что «Торпедо» выступает в элитном футбольном дивизионе России впервые с сезона 2014/2015.

Следующий матч «Торпедо» проведёт 24 июля против «Динамо».