Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Ростов»

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов, ныне выступающий в роли футбольного эксперта, рассказал, чего ждет от сегодняшнего матча между «Динамо» и «Ростовом». Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

«Динамо» потеряло трёх защитников. Такие потери не могут не сказаться на игре команды. Думаю, команда Карпина способна добыть победу. Счет – 1:2», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Динамо» - «Ростов» состоится в Москве и начнется в 20:00 по местному времени. Следить за детальной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.