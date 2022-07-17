Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Ростов»

17 Июля 2022 • 14:14 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов, ныне выступающий в роли футбольного эксперта, рассказал, чего ждет от сегодняшнего матча между «Динамо» и «Ростовом». Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

«Динамо» потеряло трёх защитников. Такие потери не могут не сказаться на игре команды. Думаю, команда Карпина способна добыть победу. Счет – 1:2», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Динамо» - «Ростов» состоится в Москве и начнется в 20:00 по местному времени. Следить за детальной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Александр Бубнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
17.07  17:30 Локомотив Москва ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Июля
14:55 · Россия. Премьер-лига
Актёр Баринов: «Трудно сказать, что «Локомотив» фаворит матча с «Пари НН»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Что касается моего недавнего возвращения в «Сочи», по большому счету, мне эта команда известна»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: Такие нарушения неприемлемы для Рыбуса
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис знает, почему в РПЛ арбитры часто ошибаются
14:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, чего ожидает от матча «Локомотива» с «Пари НН»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Мацуев: «Спартак» должен дать время Абаскалю
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн
14:21 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Безбородов: Не имею особенных чувств к «Спартаку»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Ростов»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили не верит в Абаскаля
14:08 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Локомотив» - «Пари НН»
14:04 · Россия. Премьер-лига
В Бельгии прокомментировали слухи об интересе к Оздоеву
13:55 · Россия. Премьер-лига
Динамо - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13:54 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» назвал стартовый состав на матч с «Торпедо»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Краснодар - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем