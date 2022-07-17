Семак выступил против ухода Мостового - названа причина

Пока неизвестно, где продолжит карьеру полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой.

Как информируют журналисты Metaratings.ru, наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак выступает против ухода футболиста. По мнению специалиста, есть риск, что кто-то из легионеров может воспользоваться правом о приостановке контракта, которым иностранцев наделила ФИФА. В таком случае в команде может возникнуть дефицит игроков средней линии.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему игроку со стороны «Сочи».

В минувшем сезоне РПЛ Андрей сыграл 28 матчей в РПЛ, отметился пятью голами и двумя ассистами.