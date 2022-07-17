У Оздоева есть вариант продолжения карьеры в Европе

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев, покинувший петербургский «Зенит» на правах свободного агента, рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры.
Согласно информации журналистов «Спорт-экспресса», заинтересованность в услугах футболиста проявляют екатеринбургский «Урал», московское «Торпедо» и бельгийский «Сент-Жиллуаз».
Оздоев отдает приоритет продолжению карьеры в российской Премьер-лиге.
В минувшем розыгрыше чемпионата России Магомед провел 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.