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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Интернасьонал» назвал ЦСКА цену Мойзеса

17 Июля 2022 • 12:57 Комментировать

Защитник бразильского «Интернасьонала» Мойзес может оказаться в московском ЦСКА. Как информируют журналисты Metaratings.ru, бразильская сторона назвала «армейцам» стоимость игрока.

По данным источника, «Интернасьонал» хочет получить за футболиста 2,5 миллиона евро. Отмечается, что стороны близки к договоренности по трансферу.

Ранее москвичи уже проявляли интерес Мойзесу, однако сделка не состоялась.

В стартовом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сыграл на своем поле с екатеринбургским «Уралом». Подопечные Владимира Федотова уверенно победили со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Интернасьонал Мойзес
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