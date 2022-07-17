«Интернасьонал» назвал ЦСКА цену Мойзеса

Защитник бразильского «Интернасьонала» Мойзес может оказаться в московском ЦСКА. Как информируют журналисты Metaratings.ru, бразильская сторона назвала «армейцам» стоимость игрока.

По данным источника, «Интернасьонал» хочет получить за футболиста 2,5 миллиона евро. Отмечается, что стороны близки к договоренности по трансферу.

Ранее москвичи уже проявляли интерес Мойзесу, однако сделка не состоялась.

В стартовом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сыграл на своем поле с екатеринбургским «Уралом». Подопечные Владимира Федотова уверенно победили со счетом 2:0.