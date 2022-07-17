«Ахмат» - «Спартаку»: «Давайте оценивать игру команд, а не судей»

Ахмед Айдамиров, занимающий пост генерального директора грозненского «Ахмата», высказался относительно претензий к судейской бригаде вчерашнего матча Премьер-лиги против московского «Спартака». По ходу встречи было несколько моментов, которые вызвали недовольство у гостей.

«Если у «Спартака» возникли вопросы, они вправе задать их в ЭСК. Давайте оценивать игру команд, а не судей», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

Напомним, что поединок в Грозном обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.