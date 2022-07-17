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«Опять боль»: «Спартак» показал «переписку» с Роналду

17 Июля 2022 • 11:36 Комментировать

Пресс-служба столичного «Спартака» разместила в социальных сетях фотографию вымышленной переписки со звездой сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Во время «общения» 37-летний нападающий якобы пишет «Привет, «Спартак». На это сообщение «красно-белые» отвечают форварду резким «нет».

Под постом москвичи разместили следующее послание: «Опять боль. Но не для нас в этот раз».

Напомним, что Роналду ранее заявил о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Среди возможных вариантов продолжения карьеры КриРо называются «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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