Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал введение в чемпионате России системы идентификации болельщиков и участников соревнований под названием Fan ID.

- Я, к сожалению, не до конца понял, что такое этот Fan ID и что нужно делать для его получения. Какая-то регистрация, заполнять анкету, прикладывать фотографию… Что касается меня, то я часто бываю в Москве и стараюсь выбираться на спортивные мероприятия – на хоккей, на баскетбол. И какая-то дополнительная регистрация отобьёт у меня желание посещать их. Конечно, я не буду оформлять себе Fan ID. Если из-за этого для меня закроют вход на матчи, то я не буду на них ходить. Да и вообще сейчас не очень удачное время для введения Fan ID. Многие футбольные клубы в стране и так испытывают большие проблемы, а в плюс к этому они ещё потеряют огромную часть болельщиков, которые теперь отказываются посещать матчи. Это дополнительный удар по бюджетам клубов и по болельщицкой поддержке команд.