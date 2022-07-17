Мойзес отреагировал на интерес ЦСКА

Защитник бразильского «Интернасьонала» Мойзес высказался относительно потенциального трансфера в московский ЦСКА. Об этом игрок поведал во время интервью после матча с «Атлетико Паранаэнсе» (0:0).

«Могу подтвердить, что ЦСКА действительно проявляет ко мне интерес. Переговоры ведутся с моим агентом. Но сейчас все мои мысли сконцентрированы на нынешнем клубе. Не думаю, что этот матч был для меня прощальным», - передает слова игрока Zona Mista.

Мойзес пополнил ряды «Коринтианса» зимой этого года. Он перешел на правах свободного агента из ФК «Байя». Его рыночная стоимость оценивается в 1,6 миллиона евро.