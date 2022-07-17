«Коринтианс» попрощался с Мантуаном и Иваном, бразильцы переходят в «Зенит»

Пресс-служба бразильского клуба «Коринтианс» опубликовала пост, в котором прощается с полузащитником Густаво Мантуаном и голкипером Иваном.

«Благодарим Густаво за все. Удачи тебе в новом клубе. Также прощаемся с Иваном. Успехов», - говорится в публикации бразильского клуба.

Напомним, что оба бразильских футболиста переходят в петербургский «Зенит». Они стали частью сделки по аренде нападающего «Зенита» Юри Алберто в «Коринтианс».

В прошлом сезоне Алберто принял участие в 15 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.