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«Коринтианс» попрощался с Мантуаном и Иваном, бразильцы переходят в «Зенит»

17 Июля 2022 • 07:42 Комментировать

Пресс-служба бразильского клуба «Коринтианс» опубликовала пост, в котором прощается с полузащитником Густаво Мантуаном и голкипером Иваном.

«Благодарим Густаво за все. Удачи тебе в новом клубе. Также прощаемся с Иваном. Успехов», - говорится в публикации бразильского клуба.

Напомним, что оба бразильских футболиста переходят в петербургский «Зенит». Они стали частью сделки по аренде нападающего «Зенита» Юри Алберто в «Коринтианс».

В прошлом сезоне Алберто принял участие в 15 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Иван Густаво Мантуан
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