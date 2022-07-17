Абаскаль назвал цель «Спартака» на сезон

Испанский специалист Гильермо Абаскаль, занимающий пост наставника московского «Спартака», пообщался с представителями СМИ после матча с грозненским «Ахматом» (1:1) в стартовом туре Премьер-лиги. В частности, тренер рассказал о цели своей команды в сезоне-2022/2023.

«Цель «Спартака» - это победа в каждом матче. Мы должны заслуживать положительный результат, чтобы болельщики могли гордиться нами», - приводятся слова рулевого на страницах «Спорт-экспресса».

Следующий поединок «красно-белые» проведут против «Краснодара» в рамках второго тура чемпионата России. Матч состоится в Краснодаре в субботу, 23 июля, начало – 20:00 по московскому времени.