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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» три сезона подряд не побеждает в первом туре РПЛ

17 Июля 2022 • 06:56 Комментировать

В субботу, 16 июля, московский «Спартак» провел первый матч в новом розыгрыше российской Премьер-лиги. В первом туре «красно-белые» на выезде сыграли с грозненским «Ахматом». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Примечательно, что «народная команда» в третий раз подряд не может начать сезон чемпионата России с победы.

В минувшем сезоне спартаковцы в первом туре потерпели поражение от казанского «Рубина» (0:1), а годом ранее разошлись миром с «Сочи» (2:2). Последняя победа в первом туре датирована июлем 2019 года, тогда «Спартак» минимально одолел «Сочи».

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