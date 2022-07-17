Экс-защитник «Зенита» переходит в украинский клуб

Бывший защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий возвращается в украинский чемпионат. Игрок подпишет контракт с донецким «Шахтёром», за который выступал до переезда в российскую Премьер-лигу.

Как сообщается в телеграм-канале «ТаТоТаке», Ярослав присоединится к «горнякам» в ближайшие несколько дней. Детали его соглашения с «Шахтёром» пока не раскрываются.

Напомним, что Ракицкий защищал цвета «Зенита» с 2019 по 2022 год. За «сине-бело-голубых» он провел 108 поединков в различных турнирах, записав себе в актив семь забитых мячей и 11 голевых передач.