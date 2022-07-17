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Корниленко высказался по поводу подписания «Крыльями Советов» Евгеньева

17 Июля 2022 • 00:20 Комментировать

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход в команду бывшего 23-летнего защитника столичного «Динамо» Романа Евгеньева.

«Евгеньев – самый молодой из наших защитников, имеет опыт игры в РПЛ и перешел к нам свободным агентом. С учетом календаря и Кубка России нам нужно было укрепить линию обороны на случай дисквалификации, травм – например, у Барача сейчас повреждение. Мы хотели иметь здоровую конкуренцию без потери качества», - приводит слова Корниленко Metaratings.

Кроме того, Сергея разглядел в футболисте большой потенциал, и отметил, что он вызывался в национальную сборную, что повышает интерес к персоне игрока.

Роман Евгеньев является воспитанником академии столичного «Динамо». В составе «бело-голубых» он провел 86 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Корниленко Чемпионат России РПЛ Роман Евгеньев
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