​«Спартак» «отказался» от Роналду

Перед стартовым матчем в новом чемпионате России «Спартак» решил пошутить на своей англоязычной страничке в «Твиттере». Московский клуб показал выдуманную переписку с Криштиану Роналду, которая оказалась недолгой.

«Привет, «Спартак»!» - якобы написал Роналду.

«Нет», - ответил московский клуб.

«Снова боль. Только на этот раз не для нас», - так «Спартак» подписал эту переписку, сославшись на похожую свою же шутку.

Полтора года назад «Спартак» публиковал такую же выдуманную переписку с Лионелем Месси. Только тогда по сюжету быстрый отказ услышал московский клуб, а не звёздный футболист.

В субботу «Спартак» сыграет против «Ахмата». Не пропустите текстовую трансляцию.