​Оздоев – журналисту: «Ты же не бесплатно работаешь»

После матча ЦСКА – «Урал» на пути к автомобилю полузащитник Магомед Оздоев пообщался с журналистами. Среди прочего, 29-летний футболист высказался на тему своих приоритетов.

«Имеют ли значение финансы? Так же, как и для вас. Ты же не бесплатно работаешь», - сказал Оздоев журналисту.

«Почему вы говорите только о финансах? Каждому своё. Вон Криштиану Роналду предложили 150 миллионов… Не всегда же финансы имеют решающую роль», - сказал экс-игрок «Зенита».

«Для вас в жизни главное деньги?» - спросил Оздоев у представителя СМИ. «Нет, и для меня тоже не главное. Для меня самое главное, чтобы человек оставался честным и не был подонком. Это я вообще говорю. Честность, уважение к жизни, к людям – вот это самое главное для меня», - заявил Оздоев.

Напомним, что в настоящий момент Магомед Оздоев не имеет клуба.