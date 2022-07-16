Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Быстров не считает, что фанаты «Спартака» должны освистывать Бакаева

16 Июля 2022 • 15:57 Комментировать

После истечения срока контракта со «Спартаком» полузащитник Зелимхан Бакаев принял решение перебраться в «Зенит». На Суперкубке России футболист ожидаемо был освистан фанатами «красно-белых» после выхода на поле. Впрочем, экс-игрок команды Владимир Быстров не считает, что поклонники московского клуба должны свистеть в адрес Бакаева.

«Всегда, когда воспитанник уходит в другую команду, есть какие-то претензии. Но в этом виновато только руководство! Хотите посвистеть - свистите своему руководству», - высказался Быстров, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что 26-летний Зелимхан Бакаев подписал с «Зенитом» контракт на три ближайших сезона.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владимир Быстров Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 2:0 Урал 1.57 4.30 5.90
16.07  17:30 Оренбург ... Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
17.07  17:30 Локомотив Москва ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Июля
17:59 · Россия. Премьер-лига
Вице-президент «Урала» Ефремов прокомментировал присутствие Оздоева на матче против ЦСКА
17:53 · Россия. Премьер-лига
​Перед матчем «Оренбурга» начальный удар нанёс строитель
17:49 · Россия. Премьер-лига
Гогличидзе прокомментировал поражение «Урала» от ЦСКА
17:38 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА показал фото из раздевалки после победного старта в РПЛ фото
17:33 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Здесь соседи, здесь дерби»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Два года бились в очень тяжелом чемпионате ФНЛ, и сегодня для нас это праздник»
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Оздоев объяснил, почему смотрел футбол в ложе «Урала»
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Оздоев – журналисту: «Ты же не бесплатно работаешь»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «В такой игре выпадает у тебя игрок, и тебя просто начинают уничтожать»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Эту победу посвящаем невидимой поддержке»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Фольмер перешёл в «Ахмат»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «Во время матча у кого больше уверенности, тот и бьёт пенальти»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Агент Баринова не исключает трансфер игрока в «Валенсию»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал возможное расширение РПЛ
Все новости
Рекомендуем