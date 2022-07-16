​Быстров не считает, что фанаты «Спартака» должны освистывать Бакаева

После истечения срока контракта со «Спартаком» полузащитник Зелимхан Бакаев принял решение перебраться в «Зенит». На Суперкубке России футболист ожидаемо был освистан фанатами «красно-белых» после выхода на поле. Впрочем, экс-игрок команды Владимир Быстров не считает, что поклонники московского клуба должны свистеть в адрес Бакаева.

«Всегда, когда воспитанник уходит в другую команду, есть какие-то претензии. Но в этом виновато только руководство! Хотите посвистеть - свистите своему руководству», - высказался Быстров, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что 26-летний Зелимхан Бакаев подписал с «Зенитом» контракт на три ближайших сезона.