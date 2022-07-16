​Оздоев смотрит футбол в ложе с руководством «Урала»

Информация о том, что Магомед Оздоев ведёт переговоры о переходе в «Урал», находит подтверждение. 29-летний хавбек не просто приехал на субботнюю игру екатеринбургской команды против ЦСКА, а находится в ложе с руководителями клуба.

Напомним, что Магомед Оздоев на протяжении четырёх с половиной лет выступал за «Зенит». Летом полузащитник оказался без клубной прописки из-за истечения срока трудового соглашения с питерским клубом.

Матч ЦСКА – «Урал» проходит в эти минуты. Следить за развитием событий на футбольном поле можно на портале LiveResult, организовавшем текстовую трансляцию.