- Уже стало традицией, что многие дагестанские футболисты переходят в грозненский «Ахмат». Наверное, это потому что нам легче там адаптироваться, это для нас соседский регион, у Дагестана с Чечнёй много общего. Гамид своей игрой заслужил себе новый контракт и новый вызов. Надеюсь, у Агаларова всё получится в «Ахмате», он принесёт команде много пользы и станет любимчиком чеченских болельщиков. Конечно, в новом сезоне к Гамиду будет уже другое отношение на поле и более пристальное внимание, к чему он должен быть готов. Очень важно, что он попадёт в руки Талалаева, который знает, как развивать в молодом игроке лучшие качества.
Лахиялов: «Очень важно, что Агаларов попадёт в руки Талалаева» эксклюзив
Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 21-летнего нападающего Гамида Агаларова из «Уфы» в «Ахмат».
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 16 Июля
Оздоев ведёт переговоры с «Уралом» эксклюзив
Рекомендуем