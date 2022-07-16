Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал переход 21-летнего нападающего Гамида Агаларова из «Уфы» в «Ахмат».

- Уже стало традицией, что многие дагестанские футболисты переходят в грозненский «Ахмат». Наверное, это потому что нам легче там адаптироваться, это для нас соседский регион, у Дагестана с Чечнёй много общего. Гамид своей игрой заслужил себе новый контракт и новый вызов. Надеюсь, у Агаларова всё получится в «Ахмате», он принесёт команде много пользы и станет любимчиком чеченских болельщиков. Конечно, в новом сезоне к Гамиду будет уже другое отношение на поле и более пристальное внимание, к чему он должен быть готов. Очень важно, что он попадёт в руки Талалаева, который знает, как развивать в молодом игроке лучшие качества.