Полузащитник Магомед Оздоев в ближайшее время может обзавестись клубной пропиской. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в настоящий момент 29-летний футболист ведёт переговоры с «Уралом».

В субботу Магомед Оздоев прибыл на матч ЦСКА – «Урал», который проходит в Москве. Игрок не стал давать каких-либо конкретных комментариев по поводу своего будущего.

Напомним, что по завершению прошлого сезона у Магомеда Оздоева истёк срок контракта с «Зенитом». Цвета питерского клуба полузащитник защищал на протяжении четырёх с половиной лет.

Следить за игрой ЦСКА – «Урал» можно в текстовой трансляции на LiveResult.