​Быстров предположил, почему у Дзюбы возникли проблемы с поиском клуба

Артём Дзюба уже больше двух недель находится в статусе свободного агента и ищет себе новый клуб. Параллельно 33-летний форвард тренируется с «Рубином» для поддержания формы. На вопрос о том, почему у Дзюбы возникли проблемы с поиском нового места работы ответил экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров.

«Ключевое - возраст. Подпишут, не пойдет у него - что ним дальше делать? Его не продашь. Какое-то немного смутное вложение», - слова Быстрова на своих страницах приводит sport24.

По словам Быстрова, Дзюба может принести пользу каким-то командам, но не всем.

Напомним, что в своё время у Владимира Быстрова и Артёма Дзюбы был конфликт в «Спартаке». Дзюба тогда якобы украл у Быстрова кошелёк.