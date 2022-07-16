Петржела – о Черчесове: «Он вернётся в Россию, ни один европейский топ-клуб не позовёт его»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поразмышлял о будущем наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова, который ранее добыл для клуба золотые медали чемпионата Венгрии.

«К русским в Европе непростое отношение. Ни один европейский топ-клуб не предложит Черчесову должность тренера. Его следующим местом работы будет российский клуб», – цитирует Петржелу Sport 24.

Напомним, что прошлым летом Станислав Черчесов был уволен из сборной России после провала на Евро-2020. Тогда команда под руководством бывшего голкипера «Спартака» не смогла выйти из группы с Бельгией, Финляндией и Данией.