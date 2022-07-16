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Сёмин: «Было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Реале»

16 Июля 2022 • 10:28 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о будущем бывшего нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Реале», ха-ха. Но к делу это никакого отношения не имеет. Придет время, и все узнаем», - приводятся слова специалиста на страницах Sport24.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по завершении сезона-2021/2022. Стороны завершили сотрудничество из-за истечения срока действия контракта.

В настоящий момент 33-летний нападающий поддерживает форму в казанском «Рубине».

В прошлом сезоне Дзюба забил 11 голов и отдал пять ассистов в 28 матчах Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Артём Дзюба
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