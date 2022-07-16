Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота не сыграет в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» 30 июля из-за рецидива травмы задней поверхности бедра.
Как и Алиссон, Жота не играл в товарищеской встрече против «Кристал Пэлас» в Сингапуре.
После победы «красных» над «орлами» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии отсутствовавших на игре футболистов.
«Думаю, у Али есть шансы вернуться к «Сити», а у Диогу – нет», - приводит слова немецкого специалиста The Independent.
Отметим, что победам над «Кристал Пэлас» была омрачена для «Ливерпуля» еще и потерей Алекса Окслейда-Чемберлена. Игрок получил травму задней поверхности бедра.