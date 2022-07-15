​Аленичева шокировала новость о смерти Ярцева

В пятницу из жизни ушёл Георгий Ярцев, который в своё время тренировал «Спартак» и сборную России. На трагическую новость отреагировал экс-игрок «красно-белых» Дмитрий Аленичев.

«Это был с большой буквы великий, добродушный человек, который в 1996 году с нами, с детским садом, в который никто не верил, сделал практически невозможное», - высказался Аленичев для «РБ Спорт».

«Буквально 4 дня назад был в Питере всей спартаковской командой и тут такая новость шокирующая. Нет слов, не верится просто!» - делится известный в прошлом футболист своими эмоциями.

В сезонах 1995/1996 и 1996/1997 под руководством Георгия Ярцева Дмитрий Аленичев провёл за «Спартак» 41 матч. В этих играх полузащитник записал на свой счёт 8 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Георгий Ярцев умер на 75-м году жизни. Согласно предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.