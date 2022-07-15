«Спартак» возьмет на себя организацию похорон Ярцева

Глава пресс-службы «Спартак» Дмитрий Зеленов заявил, что команда возьмет на себя организации похорон бывшего игрока и главного тренера команды Георгия Ярцева.

Известного специалиста не стало 15 июля, на 75-м году жизни.

«Команда только приземлилась в Грозном. Включили телефоны и узнали эту трагичную новость. Все ребята в шоке. Совсем недавно Георгий Александрович был в Тарасовке, напутствовал команду перед Кубком. Ужасный день, двойной удар», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

«Пока мы не можем сказать, где и когда пройдет прощание с Ярцевым, мало времени прошло. Но, разумеется, клуб возьмет на себя всю организацию», - добавил глава пресс-службы московской команды.