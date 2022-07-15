В сферу интересов «Зенита» входит центральный защитник «Фенербахче» Аттила Салаи. Как сообщает в социальных сетях турецкий As Marca, чемпион России предложил стамбульскому клубу 14 миллионов евро за трансфер Салаи.

Отмечается, что Аттила Салаи интересен «Аяксу», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэму» и «Торино».

24-летний Аттила Салаи выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. На счету защитника 27 матчей за национальную сборную Венгрии.

Отметим, что в летнее трансферное окно «Зенит» уже подписал одного центрального защитника в лице Родригао, ранее игравшего за «Сочи».