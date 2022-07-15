Вендел прибыл на матч с «Химками» на фоне слухов об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел приехал вместе с командой на матч первого тура чемпионата России против «Химок», отмечает Sport24.

Ранее в прессе появилась информация о том, что представители футболиста намерены встретиться с руководством «сине-бело-голубых» для обсуждения дальнейшей карьеры игрока.

В список вариантов продолжения карьеры Вендела рассматривается переход во «Фламенго» или европейский клуб, а также продление контракта с питерским коллективом на улучшенных условиях.

В минувшем сезоне чемпионата России Вендел провел за «Зенит» 25 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.