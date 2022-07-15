Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» взяли в аренду Шитова

15 Июля 2022 • 18:42 Комментировать

Форвард московского «Спартака» Владислав Шитов переходит в самарские «Крылья Советов». 19-летний футболист арендован «крылышками» до конца сезона-2022/2023, отмечает официальный сайт самарской команды.

Шитов родился и вырос в Ярославле. Он начал свою спортивную карьеру в столичной академии, тренируясь на базе «Локомотива».

В 2015 году Владислав перебрался в московский «Спартак» и долгое время выступал за «Спартак-2». В минувшем сезоне Шитов сыграл в Первой лиге 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Пресс-служба самарцев сообщает, что футболист будет выступать под 73-м номером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Чемпионат России РПЛ Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Владислав Шитов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.07  20:00 Химки ... Зенит 0.00 0.00 0.00
16.07  15:00 ЦСКА Москва ... Урал 1.57 4.30 5.90
16.07  17:30 Оренбург ... Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Июля
20:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА – «Урал»: прогноз на матч чемпионата России – 16 июля 2022
20:08 · Россия. Премьер-лига
Юран настраивает «Химки» только на победу над «Зенитом»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Конечно, в начале сезона многие игроки еще не набрали оптимальных кондиций»
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Зенита» вывесили баннеры в память о Ярцеве и Козлове
19:52 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, что взял от Ярцева
19:38 · Россия. Премьер-лига
​Аленичева шокировала новость о смерти Ярцева
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» возьмет на себя организацию похорон Ярцева
19:17 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» сделал предложение по венгерскому защитнику слухи
19:06 · Россия. Премьер-лига
Вендел прибыл на матч с «Химками» на фоне слухов об уходе из «Зенита»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил состав на первый матч РПЛ, Родригао дебютирует
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» взяли в аренду Шитова
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Агент Гайча высказался о будущем игрока ЦСКА эксклюзив
18:34 · Россия. Премьер-лига
​Матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Георгии Ярцеве
18:30 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» сообщил об уходе Лысцова официально
Все новости
Рекомендуем