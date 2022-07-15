«Крылья Советов» взяли в аренду Шитова

Форвард московского «Спартака» Владислав Шитов переходит в самарские «Крылья Советов». 19-летний футболист арендован «крылышками» до конца сезона-2022/2023, отмечает официальный сайт самарской команды.

Шитов родился и вырос в Ярославле. Он начал свою спортивную карьеру в столичной академии, тренируясь на базе «Локомотива».

В 2015 году Владислав перебрался в московский «Спартак» и долгое время выступал за «Спартак-2». В минувшем сезоне Шитов сыграл в Первой лиге 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Пресс-служба самарцев сообщает, что футболист будет выступать под 73-м номером.