Маттиас Фавано, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, высказался по поводу будущего своего клиента для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Я слышал о том, что к Адольфо проявляют интерес многие клубы. Это неудивительно, но, извините, сейчас я не готов подробно это комментировать. На данный момент мой клиент игрок ЦСКА и готовится к новому сезону»,- заявил Фавано.

Ранее сообщалось, что Адольфо Гайч может вернуться в аргентинский «Сан-Лоренсо» на правах очередной аренды.

23-летний Адольфо Гайч провёл за ЦСКА 19 официальных матчей. На счету аргентинца один гол и один голевой пас на партнёра.