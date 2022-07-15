Газзаев тяжело воспринял новость о смерти Ярцева

В пятницу не стало Георгия Ярцева – известного тренера, который в своё время работал в «Спартаке» и сборной России. На трагическую новость отреагировал экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев.

По словам Газзаева, известие об уходе из жизни Георгия Ярцева он воспринял очень тяжело.

«Мне сложно говорить… Я не верю, что это произошло. Георгий Александрович заслужил, чтобы о нём говорили только тёплые слова. Мы с ним близко дружили, несмотря на то, что играли в разных клубах. Я не верю, что его больше нет», - высказался Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Георгию Ярцеву было 74 года. Сборную России он тренировал в 2003-2005 годах. За этот период команда провела 19 матчей, в которых отпраздновала 7 побед.