​Дзюба ведёт переговоры с клубом РПЛ, но его не устраивает зарплата

Артём Дзюба уже больше двух недель не имеет клуба. В настоящий момент 33-летний нападающий поддерживает форму за счёт тренировок в рядах «Рубина».

Согласно данным Metaratings, перед приездом в «Рубин» Дзюба провёл переговоры с «Сочи». На текущий момент в процессе обсуждений есть несколько проблем. Во-первых, Дзюбу не устраивает предложенная зарплата в размере 1 миллиона евро в год плюс бонусы. Во-вторых, форвард опасается из-за ослабления сочинской команды из-за отъезда в «Зенит» защитника Родригао и нападающего Матео Кассьерры.

Напомним, что Артём Дзюба ушёл из «Зенит» в связи с истечением срока контракта.